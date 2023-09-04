Личка объяснил ранние замены в матче с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил замены в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1), отметив, что некоторым футболистам пришлось экстренно закрывать позицию центрального защитника.
«У нас проблемы были с самого начала игры. Уже на 3‑й минуте Нгамале получил удар по ноге, и ему было тяжело. Под конец первого тайма у Паршивлюка начала болеть мышца. Сергей хорошо провёл первый тайм, хотя третий раз в жизни играл в центре обороны.
Потом пришлось делать ещё один эксперимент, передвигая туда Фомина. Чавес вышел в середину поля, а потом мы выпустили Карраскаля, который должен был на скорости убегать от защитников, обыгрывать один в один. Он здорово сыграл в двух–трёх ситуациях», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».
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