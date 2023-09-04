Алаев об Изидоре: ситуация вопиющая. Создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с невозвращением французского форварда Вильсона Изидора в «Локомотив».
«Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально. Мы совместно с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом» будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться. Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя, —приводит слова Алаева «Матч ТВ».
Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Изидор покинул расположение клуба без согласования с руководством. ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал нападающего вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию. Позже агент футболиста рассказал, что Изидор просит клуб отпустить его.
- 4 сентября 2023
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