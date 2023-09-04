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Хавбек «Ростова» Байрамян: когда Песьяков бил по воротам, я думал, что мяч уже в сетке

Хавбек «Ростова» Байрамян: когда Песьяков бил по воротам, я думал, что мяч уже в сетке
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признался, что ему показалось, что вратарь ростовчан Сергей Песьяков забил мяч в ворота «Динамо» (1:2) на последних секундах матча РПЛ.

«За счёт чего удалось поменять игру во втором тайме? Валерий Георгиевич в перерыве сказал нужные слова. Ну, 0:2, красная карточка — но что делать, не опускать же вёсла? Все, кто вышли на поле во втором тайме, дали желание, борьбу, эмоции, и что‑то начало получаться. Все ребята подхватили, и второй тайм можно занести нам в актив. Но, к сожалению, мы проиграли.

Что было в голове в конкретный момент с ударом Песьякова? Я уже упал на колени — думал, мяч в сетке. Думал, что всё, удалось. Этим и прекрасен футбол, что даёт такие эмоции, когда есть большая радость, а потом резкое разочарование. Валерий Георгиевич сказал, что мы можем поблагодарить друг друга за второй тайм. А то, что было в первом тайме — сделаем выводы, чтобы такое не повторялось», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

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