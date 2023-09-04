«Там был Путин». Игрок 2DROTS Крап — о матче Кубка на берегу Баренцева моря

Полузащитник медийного футбольного клуба 2DROTS Даниил Крапивников высказался по поводу матча Кубка России с «Динамо» Киров, который пройдёт на берегу Баренцева моря.

«В 2DROTS — как в сказке. Всегда какой-то новый этап. Сейчас [после матча на берегу Баренцева моря] о нас будут говорить на Первом канале. Везде будут говорить, потому что это проект «Новатэка»: видел, там был Владимир Владимирович Путин (посещал строящийся «Арктик СПГ-2» в Мурманске. — Прим. «Чемпионата»). Нам везде снова дадут фейма (известности. — Прим. «Чемпионату»), и это круто», — сказал Крапивников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Стоит отметить, что текущий сезон Медиалиги футболист проводит в «Народной Команде».

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Встреча состоится на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.