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Антон Шунин: результат матча с «Ростовом» воздался «Динамо» за нашу работу

Антон Шунин: результат матча с «Ростовом» воздался «Динамо» за нашу работу
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«С чем связано то, что «Динамо» провело два разных тайма? Мы вели 2:0, у нас были моменты, но не забили. Играли в том числе на удержание счёта, не хотели пропустить. Но главное, что победили. Какие были эмоции, когда Песьяков пробил мимо? Такое редко можно встретить, да. Надеюсь, что нам этот результат воздался за нашу работу. Нужно отдать должное «Ростову», они молодцы. Даже вдесятером они достаточно хорошо атаковали. При этом у нас было очень много выходов и один на один. Надо было решать», — приводит слова Шунина издание «РБ Спорт».

«Динамо» в воскресенье в рамках 7‑го тура РПЛ добилось гостевой победы над «Ростовом» — 2:1. Клуб продлил беспроигрышную серию в рамках внутреннего первенства до шести матчей и в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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