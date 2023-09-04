Хавбек «Динамо» Даниил Фомин: в Ростове всегда сложно играть

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).
«Я считаю, что первый тайм мы выиграли, играли с преимуществом. 2:0. Получили большинство. Выглядели лучше во всех моментах. Во втором тайме было сложно, несмотря на большинство. Но в Ростове всегда сложно играть. Но самое главное, что мы победили. После неудачного матча в Кубке мы одержали победу. Это хороший результат. В чём причина таких разных таймов? Конечно, причина не только в игре «Ростова», но и в игре «Динамо».
У нас были моменты, надо было забивать, сделали бы 3:0, 4:0 и успокоили бы игру. Но получилось, как получилось. Как оценил игру Личка? Что было в раздевалке, пусть останется в раздевалке. Главное, что сегодня была цельная игра в первом тайме. Надо оставить лучшее», — приводит слова Фомина издание «РБ Спорт».
- 4 сентября 2023
-
13:16
-
13:14
-
13:04
-
13:03
-
13:02
-
13:00
-
12:52
-
12:40
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:21
-
12:13
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:55
-
10:46
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:26
-
10:20
-
10:20