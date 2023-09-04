Хавбек «Динамо» Даниил Фомин: в Ростове всегда сложно играть

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Я считаю, что первый тайм мы выиграли, играли с преимуществом. 2:0. Получили большинство. Выглядели лучше во всех моментах. Во втором тайме было сложно, несмотря на большинство. Но в Ростове всегда сложно играть. Но самое главное, что мы победили. После неудачного матча в Кубке мы одержали победу. Это хороший результат. В чём причина таких разных таймов? Конечно, причина не только в игре «Ростова», но и в игре «Динамо».

У нас были моменты, надо было забивать, сделали бы 3:0, 4:0 и успокоили бы игру. Но получилось, как получилось. Как оценил игру Личка? Что было в раздевалке, пусть останется в раздевалке. Главное, что сегодня была цельная игра в первом тайме. Надо оставить лучшее», — приводит слова Фомина издание «РБ Спорт».