Виктор Давила: пытался просмотреть как можно больше игр ЦСКА, чтобы понять игровую идею

Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила рассказал, как набирается знаний об игре армейской команды. Он признался, что смотрит видео матчей ЦСКА.

«Я стараюсь набирать знания об игре команды через видео, просматриваю эпизоды. Пытаюсь как можно скорее адаптироваться, чтобы быть поддержкой для команды и находиться в распоряжении главного тренера, дать ему дополнительные инструменты в его решениях.

Смотрел ли я игры ЦСКА, готовясь к переходу? Смотрел всё, что было можно смотреть. В Мексике было не так легко получить видео игр ЦСКА, но я пытался просмотреть их как можно больше для того, чтобы понять игровую идею и то, чего хотят команда и тренер», — сказал Давила в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.