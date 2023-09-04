«Порту» подал протест против действий судьи, общавшегося с VAR по телефону

Футбольный клуб «Порту» подал лиге протест в связи с отменой пенальти в концовке матча 4-го тура португальской Примейры с «Арокой».
«ФК «Порту» предъявил делегатам лиги протест с требованием отменить результат матча с «Арокой». Эта мера основана на действиях судьи во время отмены пенальти после телефонного звонка и без доступа к изображениям. 11-метровый изначально был назначен главным арбитром за фол на Мехди Тареми.
Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и юридическую ошибку, которая потенциально могла серьёзно повлиять на исход матча», — говориться в заявлении клуба на официальном сайте.
Матч 4-го тура португальской Примейры между «Порту» и «Арокой» завершился вничью со счётом 1:1. Форвард хозяев Эванилсон сравнял счёт на 90+19-й минуте.
После четырёх сыгранных встреч «Порту» идёт на втором месте в таблице с десятью очками. «Арока» расположилась на седьмом месте, набрав шесть очков.
- 4 сентября 2023
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