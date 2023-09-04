Объявлена символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
Лучшим футболистом 7-го тура чемпионата России признан вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия, а также Муми Нгамалё из «Динамо» — оба футболиста получили оценку 8,2. Следующая по величине оценка (8,1) — у Артёма Дзюбы из «Локомотива».
Фото: WhoScored
Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);
Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Лукас Оласа («Краснодар»);
Полузащитники: Антон Миранчук («Локомотив»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Иван Башич («Оренбург»), Муми Нгамалё («Динамо»);
Нападающие: Артём Дзюба («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
Сборная 7-го тура по версии «Чемпионата»:
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