Объявлена символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим футболистом 7-го тура чемпионата России признан вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия, а также Муми Нгамалё из «Динамо» — оба футболиста получили оценку 8,2. Следующая по величине оценка (8,1) — у Артёма Дзюбы из «Локомотива».

Фото: WhoScored

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Лукас Оласа («Краснодар»);

Полузащитники: Антон Миранчук («Локомотив»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Иван Башич («Оренбург»), Муми Нгамалё («Динамо»);

Нападающие: Артём Дзюба («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).