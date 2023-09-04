Эльмир Набиуллин: о завершении карьеры пока не думаю, предложения есть

28-летний российский защитник Эльмир Набиуллин, который находится в статусе свободного агента, рассказал, что пока не намерен завершать карьеру футболиста.

«О завершении карьеры пока не думаю. Пока ещё трансферное окно открыто, я в ожидании, в поисках. Предложения есть, пока обдумываю, пока время есть ещё», — приводит слова Набиуллина «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Набиуллина был казанский «Рубин», за который защитник выступал до конца прошлого сезона. За этот коллектив футболист отыграл лишь три матча, не отметившись результативными действиями.

Эльмир Набиуллин является чемпионом России. Этот трофей он завоевал в составе петербургского «Зенита» в 2019 году. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 600 тыс.