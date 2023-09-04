Радимов: связка Денисов — Умяров — тандем «привозных» ребят

Российский тренер Владислав Радимов назвал тех игроков, которые разочаровали в 7-м туре Российской Премьер-Лиги, и тех, которые порадовали.
«Кто разочаровал. Кержаков своим трудом и отдачей многократно помогал команде, но тут все и так понимают, что он ошибся и «привёз». Хотя и неудачную передачу Алипа, который отчасти подставил Мишу, тоже не забываем.
Связка Денисов — Умяров. Тандем «привозных» ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти. Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисов сказал, что лучше бы он выбил в аут. Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня. В «Спартаке» игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в «Спартаке» делать нечего!
Тугарев. Просто подставил команду своим ненужным удалением. В центре поля, уже имея карточку — так нельзя!
Кто порадовал. Дзюба. В очередной раз, когда он на поле, команда побеждает. Всё логично. Гол плюс передача.
Мансилья. Также отметился голом и голевой передачей, да и вообще во многом вёл свою команду к первой победе в чемпионате.
Кордоба. Провёл отличную игру в матче тура, забил отличный гол, как всегда, много работал на команду. Вообще, считаю, что по совокупности качеств Кордоба сейчас — лучший нападающий чемпионата.
Гол тура: Севикян — отлично принял, убрал и пробил, очень красивый мяч», — написал Радимов в телеграм-канале.
- 4 сентября 2023
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