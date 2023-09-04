Форвард «Балтики» Энрикес рассказал, звал ли Алексиса Санчеса в Калининград
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Нападающий «Балтики» из сборной Чили Анхело Энрикес рассказал, звал ли форварда Алексиса Санчеса в Калининград.
«Звали ли я Алексиса Санчеса в «Балтику»? Я бы хотел с ним играть в одном клубе, но он перешёл в «Интер» и заинтересован в этой команде», — приводит слова Энрикеса Sport24.
Напомним, Санчес покинул «Марсель» в конце июня этого года после истечения срока контракта. Стороны решили не продлевать сотрудничество. После этого, в конце летнего трансферного окна, Санчес подписал однолетнее соглашение с миланским «Интером».
В нынешнем сезоне Анхело Энрикес провёл за «Балтику» 10 матчей и забил три гола. Его контракт с калининградским клубом действует до лета 2025 года. На счету форварда 14 матчей за сборную Чили.
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