Игорь Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти в концовке матча ЦСКА — «Зенит»

Арбитр Игорь Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти в концовке матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

У Кукуяна игра была ещё сложнее, чем у Сухого. Здесь можно говорить только о падении Кругового в штрафной ЦСКА в концовке матча. Соглашусь с Кукуяном — это не 11-метровый. Игрок «Зенита» упал, когда Роша двигался параллельно с ним. Футболист ЦСКА аккуратно положил руку на соперника, а тот, не успевая за мячом, потерял равновесие и разбросал ноги в стороны. После этого случился игровой контакт. Роша же как двигался в сторону мяча, так и продолжил это делать. Кукуян, видимо, объяснил своё решение VAR, и они не стали вмешиваться. Оснований для пенальти не было. Трудный момент и сильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.