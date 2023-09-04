Булыкин: Изидор показывал, что хочет уехать. «Локо» надо искать вариант с продажей

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы пребывания французского нападающего Вильсона Изидора в составе московского «Локомотива».

«Давно известно, что легионеры могут быть не совсем надёжными в российском чемпионате. Но некоторые покупают легионеров, хотят с ними играть, наигрывают, но непонятно, для чего. Я бы предпочёл видеть наших ребят с горящими глазами, которые хотят проявить себя в основе. Понятно, что они не такие стабильные, как опытные футболисты, но им нужно время. Лучше спросить у «Локомотива», какая ситуация. Мы можем только догадываться, что Изидор хочет уйти. Клуб действует в рамках футбольных законов и идёт на уступки футболисту, потому что, если он не хочет играть, никому не нужен. Всё должен решить спортивный директор клуба. Он поступит так, как лучше для «Локомотива», а не для футболиста. В первую очередь надо думать о команде, потому что перед ней стоят высокие цели в этом сезоне.

Когда есть Дзюба, намного легче играть «Локомотиву». Но когда у него травма, должен помогать другой нападающий, как Изидор. Но он очень хотел уехать. Видели, как он выходил на замену, забивал и показывал, что хочет уехать. Видимо, не получилось. Надо думать, что с ним делать. Немотивированный игрок создаёт плохую атмосферу в клубе. Надо искать вариант, чтобы продать его или же говорить с игроком и искать мотивацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.