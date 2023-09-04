Кержаков: пара моих пальцев пострадали, пока держал Заболотного. Он их оттоптал

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал итоги матча 7-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с ЦСКА — 1:1.

«Забыл ли я свою вчерашнюю ошибку? Как ни странно, удалось забыть практически сразу же. Сделал это намеренно, чтобы ребята почувствовали, что я не потерял уверенность после этого неприятного момента. И как-то всё само прошло.

Как могу прокомментировать потасовку в концовке матча? Пара моих пальцев на ногах пострадала, пока держал Заболотного. Он их оттоптал. Там ребята из ЦСКА просили пенальти. Но был чистый подкат. А почему началась заваруха, я так и не понял. Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Там был спорный эпизод. Если честно, даже не понял, в чём там было дело. И эта цепочка, наверное, привела к потасовке.

Мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Не говорю, что это целиком моя заслуга. Но Алип у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой. И там могло всё закончиться красными карточками. Надеюсь, что я помог этого избежать. Конечно, в первую очередь я думал о наших игроках, чтобы никого из них не удалили. Но получилось, что я Забу держал. Мы с ним в хороших отношениях. И с Нуриком, естественно, тоже. Но Заба просто рядом оказался. Поэтому пришлось его сдерживать», — приводит слова Кержакова Sport24.