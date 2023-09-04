Радимов высказался о рывке Фернандеса после гола «Зенита» в ворота ЦСКА

Российский тренер Владислав Радимов прокомментировал празднование защитника «Зенита» Марио Фернандеса гола в ворота ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Фернандес, к тому моменту уже заменённый, пробежал в другой угол поля, чтобы поздравить защитника Дугласа Сантоса, который сравнял счёт на 88-й минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА.

«Прочитал, что, празднуя гол, Фернандес развил скорость выше, чем в игре. Это, разумеется, не более чем забавный факт, но по существу самой ситуации хочется немного поразмышлять.

У меня была схожая ситуация, я много лет провёл в ЦСКА, армейский клуб многое мне дал, я ему очень благодарен. Но потом я вернулся в «Зенит» и выступал за него. И перед матчем с ЦСКА тоже думал, а правильно ли будет, если я отпраздную забитый гол? В итоге эти мысли я отогнал, всё-таки это спорт, это эмоции, мы выкладываемся и отдаём себя, а гол — результат работы всей команды, так почему бы не разделить радость от этого результата с теми, с кем ты ради него проливал литры пота на тренировках?

Но важно понимать, что этот жест не адресован в сторону болельщиков. Их я по-прежнему ценю и уважаю, и откровенно скажу, даже сейчас, когда болельщики ЦСКА подходят возле стадиона для фото, а некоторые даже детям рассказывают, что, когда сами были маленькими, ходили на матчи в том числе посмотреть на Радимова — меня это невероятно трогает! Другое дело, что радость, когда ты на поле, и радость со скамейки, которая выглядит слишком демонстративной — это разное, лично я бы так не сделал.

Но кажется, будто и этот демонстративный забег Фернандеса, и слова про то, что Марио болел за «Зенит» в матче Суперкубка — всё это посыл не в адрес болельщиков, а скорее к руководству клуба, на которое как будто у Марио есть какая-то обида. И тут было бы правильно просто сесть и дать откровенное интервью, вылить всё, что у него на душе, рассказать, что у него внутри происходит, честно и откровенно. Кажется, что такой искренний разговор в прессе уберёт очень многие вопросы у болельщиков, да и ненужное напряжение между клубами снимет», — написал Радимов в телеграм-канале.