«Челси» зимой попытается приобрести форварда «Брентфорда» Тони
Поделиться
«Челси» продолжает рассматривать варианты усиления линии атаки. Об этом сообщает Evening Standard.
По информации источника, лондонцы намерены осуществить трансфер чистого нападающего в предстоящее зимнее трансферное окно. Главным кандидатом называется форвард «Брентфорда» Айван Тони.
В мае этого года 27-летний нападающий был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.
В сезоне-2022/2023 Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
00:52
-
00:45
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:59
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:22
-
23:22
-
23:07
-
22:59
-
22:58
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
21:52
-
21:41
-
21:38
-
21:25
-
21:24
-
21:20
-
21:10
Партнерский контент