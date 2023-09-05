«Челси» зимой попытается приобрести форварда «Брентфорда» Тони

«Челси» продолжает рассматривать варианты усиления линии атаки. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонцы намерены осуществить трансфер чистого нападающего в предстоящее зимнее трансферное окно. Главным кандидатом называется форвард «Брентфорда» Айван Тони.

В мае этого года 27-летний нападающий был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В сезоне-2022/2023 Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.