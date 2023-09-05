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Саутгейт хочет покинуть сборную Англии после Евро-2024, команду может возглавить Гвардиола

Саутгейт хочет покинуть сборную Англии после Евро-2024, команду может возглавить Гвардиола
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Сэми Мокбел, английский специалист рассматривает возможность ухода из сборной Англии после чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может попробовать договориться о назначении испанца Хосепа Гвардиолы в национальную команду.

Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла серебряные медали на Евро-2020. На ЧМ-2022 в Катаре Англия вышла из группы с Уэльсом, США и Ираном с первого места, обыграла Сенегал в 1/8 финала со счётом 3:0 и уступила сборной Франции в четвертьфинале (1:2). В отборе к Евро-2024 англичане сыграют с Италией, Украиной, Мальтой и Северной Македонией.

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