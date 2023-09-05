Саутгейт хочет покинуть сборную Англии после Евро-2024, команду может возглавить Гвардиола

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Сэми Мокбел, английский специалист рассматривает возможность ухода из сборной Англии после чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может попробовать договориться о назначении испанца Хосепа Гвардиолы в национальную команду.

Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла серебряные медали на Евро-2020. На ЧМ-2022 в Катаре Англия вышла из группы с Уэльсом, США и Ираном с первого места, обыграла Сенегал в 1/8 финала со счётом 3:0 и уступила сборной Франции в четвертьфинале (1:2). В отборе к Евро-2024 англичане сыграют с Италией, Украиной, Мальтой и Северной Македонией.