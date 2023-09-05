«Хетафе» официально представил Мэйсона Гринвуда

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал игроком испанского «Хетафе».

Клуб представил нового футболиста, опубликовав в социальных сетях фотографию игрока с футболкой команды. Гринвуд будет выступать в «Хетафе» на правах аренды до конца сезона-2023/2024.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФК «ХЕТАФЕ»

21-летний Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Ранее «МЮ» опубликовал заявление, в котором сообщил о планах расстаться с нападающим. Сам Гринвуд согласился с таким решением руководства «красных дьяволов». В нынешнем сезоне форвард за «Юнайтед» не играл.

Напомним, Гринвуд не выступал в составе «Манчестер Юнайтед» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.