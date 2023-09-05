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Защитник «Краснодара» Оласа вызван в сборную Уругвая на матчи квалификации ЧМ-2026

Защитник «Краснодара» Оласа вызван в сборную Уругвая на матчи квалификации ЧМ-2026
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа получил вызов в сборную Уругвая, которая в сентябре проведёт матчи квалификационного раунда чемпионата мира — 2026.

В ближайшие восемь дней команда Марсело Бьельсы проведёт две игры квалификационного раунда чемпионата мира — 2026. Соперниками Уругвая станут сборные Чили и Эквадора. 29-летий Оласа стал игроком «Краснодара» прошлым летом. Футболист, ранее выступавший за «Вальядолид», «Эльче», «Сельту», «Бока Хуниорс» и «Атлетико Паранаэнсе», подписал с краснодарцами двухлетний контракт.

В текущем сезоне Лукас провёл четыре игры за команду Владимира Ивича в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Краснодар» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков.

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