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Валерий Карпин объяснил вызов Александра Коваленко в сборную России

Валерий Карпин объяснил вызов Александра Коваленко в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Зенита» Александра Коваленко на сентябрьский сбор национальной команды.

«Коваленко? Мы его вызвали, потому что знаем. Если бы не было Египта, не вызвали бы. Что ему делать в «Зените»? Если будет играть, то играть. Если будет продолжать сидеть, другая история. Но принимать решения им», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.

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