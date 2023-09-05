«Интер» объявил о продлении контракта с Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заключил новый контракт с миланским клубом.
Новое соглашение 47-летнего специалиста с «нерадзурри» будет действовать до 2025 года. Индзаги занимает пост главного тренера «Интера» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023.
Прежде Индзаги трудился на разных должностях в римском «Лацио». В качестве игрока Симоне становился чемпионом Италии в составе «Лацио», трижды выигрывал Кубок страны и побеждал в матче за Суперкубок УЕФА в 1999 году.
Прошлый сезон «Интер» завершил на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка. В кампании-2023/2024 «нерадзурри» провели пока только один матч в рамках внутреннего первенства — с «Фиорентиной» (3:0).
- 5 сентября 2023
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