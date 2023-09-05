Игрок сборной Испании Сесар Аспиликуэта оценил игровые качества Хвичи

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта высказался насчёт игровых качеств полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия — футболист, обладающий большой скоростью и способный изменить игровую ситуацию. У него много сильных качеств. Пятничная игра является финалом для нас, именно так мы должны её воспринимать и обязаны выложиться на все сто», — передаёт слова Аспиликуэты официальный «Твиттер» сборной Испании по футболу.

После двух сыгранных матчей в квалификации к Евро-2024 сборная Испании набрала 3 очка и на данный момент занимает 4-е место в отборочной группе. В свою очередь, после трёх игр национальная команда Грузии набрала 4 очка и находится на 2-й строчке.

Напомним, матч сборной Испании со сборной Грузии состоится в пятницу, 8 сентября, в 19:00 мск

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.