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«Вильярреал» объявил об увольнении Сетьена через четыре матча после старта сезона

«Вильярреал» объявил об увольнении Сетьена через четыре матча после старта сезона
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Испанский «Вильярреал» объявил об увольнении главного тренера Энрике Сетьена через четыре матча после старта сезона-2023/2024.

В опубликованном на официальном сайте «Вильярреала» заявлении указано, что клуб благодарит 64-летнего специалиста за проделанную в прошлом сезоне работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере.

На старте сезона-2023/2024 «Вильярреал» потерпел три поражения в четырёх играх внутреннего первенства и обосновался на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче 4-го тура «жёлтая субмарина» проиграла «Кадису» 1:3.

Прошлую кампанию «Вильярреал» завершил на пятом месте и получил путёвку в Лигу Европы. От лигочемпионской четвёрки команда Сетьена отстала всего на семь очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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