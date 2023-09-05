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Тренер сборной Швейцарии Якин: Зоммер стал жертвой механизма «Баварии»

Тренер сборной Швейцарии Якин: Зоммер стал жертвой механизма «Баварии»
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался по поводу игровой формы Яна Зоммера и негативного влияния на неё со стороны мюнхенской «Баварии».

«Время, проведённое Яном Зоммером в «Баварии», оставило на нём свой отпечаток. Ему нужно доверие, чтобы он мог играть на 100 %. Яна испачкали в грязи, он этого не заслужил. Зоммер стал жертвой механизма «Баварии», который функционирует только в этом клубе. Разумеется, когда он приехал в сборную, я общался с ним. Он был не тем Яном, которого я знаю. Зоммер находился в «Баварии» под сильным давлением, но в конечном итоге справился с ним. Это показывает, что он сильный вратарь». — приводит слова Якина Sport 1.

Напомним, в августе 2023 года Зоммер перешёл из «Баварии» в «Интер» за € 6 млн.

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