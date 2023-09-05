Быстров — о переходе Фернандеса в «Зенит»: у каждого своя правда. Мы многого не узнаем

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербуржскую команду.

«Фернандес — красавчик, болельщики свистели, ему было психологически тяжело, он много лет отдал ЦСКА, бился за этот клуб, выигрывал трофеи, чемпионство, привык за них побеждать. Не знаю, как сложилась ситуация с его переходом, у каждого правда будет своя, мы ничего никогда не узнаем.

Даже в случае со мной, когда я говорил, что никуда не хотел уходить, что меня продали, но все воспринимали это по‑своему. Может быть, у него такая же ситуация была. Он был одним из лучших в матче с ЦСКА, мог забить.

Фернандеса до матча в подтрибунном помещении игроки ЦСКА приняли великолепно, все улыбались. Я, когда выходил на игры, в «подтрибунке» старался забиться в угол, потому что надо сконцентрироваться на игре. Не помню, чтобы Акинфееву хоть раз руку жал. Он всегда стоял и смотрел в одну точку. Хотя мы с ним много поиграли вместе в сборной, каждый настраивался на игру по‑своему. Некоторые в сборной даже не здороваются.

Когда перешёл в «Спартак», если видел ребят из «Зенита», обнимался, здоровался, но в подтрибунном помещении старался этого не делать, потому что через 20–30 минут мне пришлось бы идти в жёсткие подкаты, я знал, что ни они, ни я не уступлю. Иногда не выходил, чтобы посмотреть поле. После игры всё отлично, обнимались», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.

Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» завершился ничейным исходом — 1:1. На гол форварда армейцев Заболотного точным ударом ответил защитник петербуржцев Дуглас Сантос.