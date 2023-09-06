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Аспиликуэта: я никогда не разговаривал с Рубиалесом

Аспиликуэта: я никогда не разговаривал с Рубиалесом
Сесар Аспиликуэта
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Игрок сборной Испании и мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал, что было трудно уговорить 24 игрока подписать один документ (в поддержку Дженнифер Эрмосо в скандале с поцелуем в финале ЖЧМ-2023. – Прим. «Чемпионата»). К тому же он заявил, что никогда не разговаривал с бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

«У меня нет проблем с общением. Будучи в «Челси», я видел эволюцию женского футбола и боролся за то, чтобы они могли использовать и иметь больше возможностей. У меня не было контактов с игроками национальной сборной Испании, и я никогда не разговаривал с Рубиалесом.

В заявлении ясно сказано, что нас 24 игрока. Нелегко сказать за всех одно и то же, и это заняло у нас время, но мы посчитали, что это то, что мы должны были сделать как игроки испанской команды. Мы пытались донести это до вас как можно быстрее», – приводит слова Аспиликуэты Mundo Deportivo.

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