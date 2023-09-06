«Химки» отдали защитника в аренду второй команде московского «Динамо»
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Московское «Динамо» договорилось об аренде у «Химок» 18-летнего защитника Артёма Бескибального, сообщает официальный сайт подмосковного клуба. До конца сезона-2023/24 футболист будет выступать за вторую команду бело-голубых.
Бескбиальный пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно, проведя шесть матчей за молодёжную команду красно-черных в группе 3 дивизиона «Б» Второй лиги, в которых заработал два предупреждения. Ранее защитник выступал за «Строгино». В июне этого года он принял участие в товарищеском матче молодёжной сборной России против Беларуси.
«Динамо-2» в данный момент выступает в группе 2 дивизиона «Б» Второй лиги. Москвичи занимают 11-е место, набрав восемь очков в семи встречах.
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