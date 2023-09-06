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SHOT: Артём Дзюба получил 17 штрафов за нарушения ПДД в течение двух последних недель

SHOT: Артём Дзюба получил 17 штрафов за нарушения ПДД в течение двух последних недель
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не соблюдает Правила дорожного движения.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, футболист получает штрафы практически ежедневно. За последние две недели Дзюба получил 17 штрафов: 2 за неправильную парковку и 15 за превышение скорости.

Вечером 16 августа сотрудники МАДИ обнаружили автомобиль игрока «Локомотива» припаркованным в неположенном месте у ресторана на Патриарших прудах в Москве.

35-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. После возвращения в Российскую Премьер-Лигу Дзюба успел принять участие в 16 матчах чемпионата России в составе московского клуба, отметился в них десятью забитыми мячами и стал автором семи результативных передач. Также на счету нападающего три матча в Фонбет Кубке России в составе железнодорожников, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.

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