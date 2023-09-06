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Махачкалинское «Динамо» арендовало нападающего «Рубина»

Махачкалинское «Динамо» арендовало нападающего «Рубина»
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«Динамо» из Махачкалы арендовало у «Рубина» форварда Михаила Костюкова, сообщает официальный сайт дагестанского клуба. Соглашение об аренде 32-летнего нападающего рассчитано до конца сезона.

Костюков – воспитанник нижегородского футбола, начинал карьеру в дзержинском «Химике». После этого выступал за «Волгу» из Нижнего Новгорода, пермский «Амкар», красноярский «Енисей», «Тамбов» и казанский «Рубин», которому принадлежат права на футболиста.

Костюков провёл более 90 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 17 голов в ней. За «Динамо» он будет выступать под номером 70.

Также защитник махачкалинского клуба Камиль Ибрагимов на правах аренды перешёл в «Чайку». 26-летний футболист до конца сезона будет выступать за команду из Ростовской области – участника золотой группы дивизиона «А» Второй лиги. В текущем первенстве Первой лиги Ибрагимов провёл за «Динамо» один матч.

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