В Первой лиге — неожиданный претендент на выход в РПЛ. А в таблице настоящий ураган!

8-й тур Мелбет Первой лиги подарил болельщикам сразу несколько интересных событий: здесь и невероятный скачок «Родины» в турнирной таблице, и очередной матч без поражения от «Черноморца», и даже победа «Алании», которая стремительно рвётся в РПЛ. «Чемпионат» собрал главные моменты тура в Первой лиге:

Событие тура — взлёт «Родины» в турнирной таблице

Каким же неоднозначным для «Родины» получилось начало сезона: в 1-м туре разгромили «Сокол» (4:0), а затем не могли победить пять матчей подряд. Серия прервалась в выездной игре с «Нефтехимиком» (4:1), а продолжилась в домашнем матче с «Торпедо» (2:0).

Если описать матч несколькими словами, то «Торпедо» больше владело мячом, но практически не создавало опасных моментов, а «Родина» пользовалась контратаками, в результате которых забила оба своих мяча. Особенно красивым получился эпизод с первым голом за авторством Ивана Тимошенко:

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Второй мяч случился в концовке встречи и после ошибки защитника «Торпедо» Сергея Бородина. Времени отыграться у автозаводцев не оставалось, «Родина» победила во второй игре подряд. Команда Дмитрия Парфёнова совершила сумасшедший взлёт в турнирной таблице, переместившись с 15-й на шестую строчку. Говоря простыми словами: «Родина» до матча с «Торпедо» была в шаге от зоны вылета, а сейчас — в шаге от стыковых матчей за право подняться в элиту. Сумасшествие.

Команда тура — «Арсенал»

Лишь вторая победа туляков в нынешнем сезоне была одержана в матче с одним из лидеров чемпионата – «Тюменью».

Для канониров этот сезон начался провально, поэтому победа в столь важной встрече помогла не только вырваться из нижней части таблицы (три очка от зоны вылета), но и закрепиться в середине.

«Тюмень», удивившая на старте, потеряла возможность закончить 8-й тур на второй строчке, однако по-прежнему остаётся в лидерах. Хоть матч с «Арсеналом» и был проигран, только посмотрите, какой странный гол забили хозяева:

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Гол тура — Максим Савельев («Енисей»)

Что могло порадовать «Енисей» в матче с «Аланией», так это потрясающий гол, который Максим Савельев забил с передачи Никиты Глушкова. Полузащитник, находясь перед защитниками соперника на линии штрафной, вырезал передачу во вратарскую, где Савельев пяткой переправил его в ворота.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Этот гол позволил гостям сравнять счёт, но «Алания», побеждающая в Первой лиге три матча подряд, одержала очередную победу, продлив свою серию.

Команда Олега Василенко недосягаема для конкурентов по итогам восьми туров.

Другие матчи 8-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» — «Ленинградец»

«КАМАЗ» в полном порядке, хотя и сыграл в трёх последних матчах вничью, однако за весь сезон проиграл лишь топам – «Алании» и «Акрону».

Аналогичный результат по поражениям у «Ленинградца», но у команды Сергея Кирьякова чуть больше ничейных результатов. Исход противостояния решили пенальти: у «КАМАЗа» отличился Александр Гаглоев, а у «Ленинградца» – Михаил Маркин.

«Шинник» — «Нефтехимик»

У кого точно дела в порядке, так это у «Шинника»: ярославцы в последних четырёх турах набрали 10 очков и приблизились к зоне стыковых матчей, а ведь начался сезон для них крайне неудачно.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

У «Нефтехимика», напротив, полный мрак: четыре поражения подряд и шесть – за восемь туров. Нижнекамцы по праву находятся в зоне вылета, и пока не совсем понятно, как Кирилл Новиков будет исправлять ситуацию.

«Акрон» — «Черноморец»

Тяжело сказать, что удивительнее: тот факт, что тольяттинцы не побеждают четыре матча подряд после серии из четырёх побед, или что «Черноморец» по-прежнему ни разу не проиграл в восьми турах. А ещё интереснее, что семь из восьми встреч в Первой лиге закончились для команды Константина Зырянова ничьей.

«Акрон» отпускает вперёд лидеров, а «Черноморец», хоть и продолжает оставаться единственной командой без поражений, всё ближе и ближе к зоне вылета.

«Волгарь» — «Сокол»

Футбольный бум, который в России в прошлом сезоне случился в Воронеже, теперь плавно перебирается в соседний Саратов, где местный «Сокол», вернувшись в Первую лигу, продолжает удивлять. По результатам пока кажется, что в следующем сезоне клуб планирует выступать в РПЛ. Команда Дениса Бояринцева сыграла в Астрахани с местным «Волгарём», который после смены тренера набрал свои первые очки в чемпионате и не проигрывал.

Победу «Соколу» принёс дальний удар Владлена Бабаева, с которым не сумел справиться Даниил Одоевский. Можно ли предъявить претензии вратарю «Зенита», играющему за «Волгарь» на правах аренды?

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Махачкала

Проклятие «Акрона». Другого объяснения, почему команда Романа Шаронова после того, как нанесла тольяттинцам первое поражение, не может победить, попросту нет. До матча с «Динамо» у хабаровчан были ничья в матче с «Черноморцем» (0:0) и поражение от «Енисея» (2:4).

Что обиднее для «СКА-Хабаровск» — так это то, что матч с махачкалинцами был решён за три минуты: именно столько времени понадобилось Сердеру Сердерову, чтобы оформить дубль. В середине второго тайма Владимир Сугробов спас команду от разгрома, отразив пенальти от Ражаба Магомедова.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«СКА-Хабаровск» опустился в середину таблицы, а «Динамо», наоборот, поднялось в группу претендентов на выход в РПЛ.

«Химки» — «Кубань»

Провальный матч для команды Андрея Талалаева с точки зрения результата. Хотя отметим, что химчанам весь второй тайм пришлось играть в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина: он решил сделать массаж Максиму Лауку.

Нетфуллин наступает бутсой на спину Лауку Фото: Кадр из трансляции

До этого удаления команды успели обменяться голами. Только посмотрите, благодаря какой комбинации «Химки» сравняли счёт. Автором гола стал Владислав Яковлев.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

На 90+5-й минуте составы уравнялись после удаления Ленара Фаттахова. Но это не помогло подмосковной команде. «Химки» потеряли два очка с аутсайдером и упустили возможность закрепиться в верхней части таблицы Первой лиги.

Расписание 9-го тура Первой лиги

9 сентября, суббота

«Сокол» — «КАМАЗ»

«Шинник» — «Черноморец»

«Нефтехимик» — «Кубань».

10 сентября, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Волгарь»

«Енисей» — «Родина»

«Алания» — «Тюмень»

«Ленинградец» — «Динамо» Махачкала.

11 сентября, понедельник

«Арсенал» Тула — «Химки»

«Торпедо» Москва — «Акрон».