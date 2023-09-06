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Вильда отреагировал на своё увольнение с поста главного тренера женской сборной Испании

Вильда отреагировал на своё увольнение с поста главного тренера женской сборной Испании
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Бывший главный тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда прокомментировал своё увольнение из национальной команды.

«Я настолько хорош, насколько это возможно, после того, как стал чемпионом мира. После всего, что было достигнуто, моя советь чиста. Я выложился на сто процентов и не считаю своё увольнение справедливым. Я этого не ожидал, у меня были другие мысли о будущем. Я видел себя в Лиге наций, на Олимпийских играх», — приводит слова Вильда Marca.

Вильда тренировал женскую сборную Испании на протяжении восьми лет (с 2015 года). Наиболее вероятная причина расставания с 42-летним специалистом – поддержка действий главы RFEF Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения.

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