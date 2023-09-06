Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёнесс ответил на вопрос о том, может ли Хаби Алонсо стать следующим тренером «Баварии»

Хёнесс ответил на вопрос о том, может ли Хаби Алонсо стать следующим тренером «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс ответил на вопрос о том, может ли Хаби Алонсо стать следующим тренером мюнхенского клуба.

«Изначально мы думали, что будем сотрудничать с Юлианом Нагельсманом на протяжении пяти лет. Теперь у нас очень серьёзный и хороший тренер в лице Томаса Тухеля. Вместе мы хотим достичь плодотворного сотрудничества в ближайшие годы. У нас сложились прекрасные взаимоотношения с самого начала. Это можно заметить в последние недели», — приводит слова Хёнесса Sport Bild.

Напомним, Хаби Алонсо был назначен на пост главного тренера «Байера» осенью 2022 года. Срок контракта испанского специалиста рассчитан до 2024 года. После трёх туров команда Алонсо набрала 9 очков и на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Материалы по теме
Хёнесс: у Зоммера есть пункт, по которому он может уйти. Всё зависит от нашего решения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android