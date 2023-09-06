Хёнесс ответил на вопрос о том, может ли Хаби Алонсо стать следующим тренером «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс ответил на вопрос о том, может ли Хаби Алонсо стать следующим тренером мюнхенского клуба.

«Изначально мы думали, что будем сотрудничать с Юлианом Нагельсманом на протяжении пяти лет. Теперь у нас очень серьёзный и хороший тренер в лице Томаса Тухеля. Вместе мы хотим достичь плодотворного сотрудничества в ближайшие годы. У нас сложились прекрасные взаимоотношения с самого начала. Это можно заметить в последние недели», — приводит слова Хёнесса Sport Bild.

Напомним, Хаби Алонсо был назначен на пост главного тренера «Байера» осенью 2022 года. Срок контракта испанского специалиста рассчитан до 2024 года. После трёх туров команда Алонсо набрала 9 очков и на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги.