Меркулов рассказал, как агент предлагал ему место в сборной России в обмен на контракт

Бывший игрок «Урала» Михаил Меркулов рассказал, что в 2019 году на него выходил агент, который намекал на возможность привлечения футболиста к играм за сборную России в случае подписания с ним контракта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В расширенный состав я попал в мае, а до этого в феврале или марте на меня выходил один агент, имевший отношение к сборной. Он позвонил и предложил сотрудничество. От него был полунамек, что подписав с ним контракт, на следующем сборе на меня обратит внимание национальная команда. Агента у меня никогда не было, всегда хотел принимать решения сам», — сказал Меркулов «Матч ТВ».

Напомним, ранее Меркулов объявил о завершении карьеры. В составе «Урала» российский защитник провёл 98 матчей.