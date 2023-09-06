Балахнин: видимо, пока не родился тренер, который может дать «Спартаку» результат

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о победе «Краснодара» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, игра завершилась победой «быков» со счётом 2:0.
«Футболисты «Краснодара» показали, что они сильнее «Спартака». В последних четырёх матчах чемпионата красно-белые трижды проиграли, а один раз сыграли вничью. Как после этого команду можно причислить к тем, которые боятся за чемпионство? Такие результаты с текущим составом — это просто неприлично. Говорю с иронией, но, видимо, пока не родился тренер, который может дать «Спартаку» результат. Конечно, «Краснодар» ближе к тому, чтобы бороться за чемпионство. Клуб можно только похвалить за их результаты.
С чем связан спад в игре команды? Идей у Абаскаля как раз много, а он хочет воплотить их в жизнь. Он хочет найти максимально эффективный подход, но, возможно, не там ищет. Ему надо повернуть мысль в другую сторону. Игроки в команде хорошие, состав подобрался боевой», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
- 6 сентября 2023
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