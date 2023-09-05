Место «Спартака» в таблице ошибок судей РПЛ удивляет. Год назад всё было совсем иначе

7-й тур РПЛ снова обошёлся без судейских ошибок. Это уже второй такой случай в нынешнем сезоне (первый был в 5-м туре). Бросается в глаза резкое сокращение количества судейских огрехов в сравнении с тем, что было год назад.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура

таблица после 4-го тура

таблица после 6-го тура.

Таблица ошибок судей РПЛ после 7-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница ЦСКА 2 0 -2 «Зенит» 2 0 -2 «Динамо» 1 0 -1 «Сочи» 1 0 -1 «Ростов» 1 1 0 «Пари НН» 1 1 0 «Спартак» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Урал» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Балтика» 0 0 0 «Факел» 1 2 +1 «Локомотив» 0 1 +1 «Крылья Советов» 0 1 +1 «Ахмат» 0 3 +3

По итогам семи туров судьи совершили всего девять грубых ошибок, то есть чуть больше одной в среднем за игру. Цифра очень впечатляет особенно на фоне того, что было год назад. Тогда после семи туров судейских косяков было почти в три раза больше — 24. В этом сезоне арбитры ещё ни разу не ошибались в матчах с участием «Спартака», а год назад пять раз приняли неверное решение в пользу красно-белых и один раз — против. Как вам такой контраст?

В прошлом сезоне после семи туров «Урал», «Локомотив» и «Краснодар» суммарно пострадали от судей 12 раз. А теперь арбитры в матчах с участием этих команд обошлись без косяков. Правда, есть и обратный пример. Год назад на этом отрезке ЦСКА ни разу не пострадал от судей, а теперь дважды. В 2022 году после семи туров судьи ошиблись один раз против «Зенита», а сейчас — два раза.

По мнению Игоря Федотова, судьям ничего нового не рассказали, но зато теперь статистика оценок арбитров такая же, как в УЕФА.

— Удивляет только то, что раньше так не могли делать. Судьям ничего нового не рассказали. Только одну позицию скорректировали: теперь при розыгрыше угловых они располагаются справа, ближе к помощнику. Всё остальное в плане работы арбитров осталось. Статистика оценок теперь такая же, как в УЕФА, а раньше была другой. Потому что кому-то это было выгодно и интересно. Сейчас всё понятно и открыто. Хорошо отработал всю игру — поставьте 8,5. А чтобы получить такую оценку при старом руководстве, надо было на голове постоять.

Это говорит лишь о том, что прежнее руководство занималось всем, кроме обучения судей. Каманцев в это никогда не лез, поэтому его мы не берём. А вот другие… К сожалению, эти люди теперь заняты первым дивизионом. Если туда копнуть, то наверняка окажется, что там беда. В таком возрасте люди не меняются. Если человек всегда занимался ерундой, то он будет делать это и дальше.