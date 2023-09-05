Место «Спартака» в таблице ошибок судей РПЛ удивляет. Год назад всё было совсем иначе

7-й тур РПЛ снова обошёлся без судейских ошибок. Это уже второй такой случай в нынешнем сезоне (первый был в 5-м туре). Бросается в глаза резкое сокращение количества судейских огрехов в сравнении с тем, что было год назад.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.
Таблица ошибок судей РПЛ после 7-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|2
|0
|-2
|«Зенит»
|2
|0
|-2
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Сочи»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|0
|0
|«Факел»
|1
|2
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
По итогам семи туров судьи совершили всего девять грубых ошибок, то есть чуть больше одной в среднем за игру. Цифра очень впечатляет особенно на фоне того, что было год назад. Тогда после семи туров судейских косяков было почти в три раза больше — 24. В этом сезоне арбитры ещё ни разу не ошибались в матчах с участием «Спартака», а год назад пять раз приняли неверное решение в пользу красно-белых и один раз — против. Как вам такой контраст?
В прошлом сезоне после семи туров «Урал», «Локомотив» и «Краснодар» суммарно пострадали от судей 12 раз. А теперь арбитры в матчах с участием этих команд обошлись без косяков. Правда, есть и обратный пример. Год назад на этом отрезке ЦСКА ни разу не пострадал от судей, а теперь дважды. В 2022 году после семи туров судьи ошиблись один раз против «Зенита», а сейчас — два раза.
По мнению Игоря Федотова, судьям ничего нового не рассказали, но зато теперь статистика оценок арбитров такая же, как в УЕФА.
— Удивляет только то, что раньше так не могли делать. Судьям ничего нового не рассказали. Только одну позицию скорректировали: теперь при розыгрыше угловых они располагаются справа, ближе к помощнику. Всё остальное в плане работы арбитров осталось. Статистика оценок теперь такая же, как в УЕФА, а раньше была другой. Потому что кому-то это было выгодно и интересно. Сейчас всё понятно и открыто. Хорошо отработал всю игру — поставьте 8,5. А чтобы получить такую оценку при старом руководстве, надо было на голове постоять.
Это говорит лишь о том, что прежнее руководство занималось всем, кроме обучения судей. Каманцев в это никогда не лез, поэтому его мы не берём. А вот другие… К сожалению, эти люди теперь заняты первым дивизионом. Если туда копнуть, то наверняка окажется, что там беда. В таком возрасте люди не меняются. Если человек всегда занимался ерундой, то он будет делать это и дальше.
- 5 сентября 2023
-
07:56
-
06:44
-
06:30
-
06:08
-
06:05
-
05:55
-
05:42
-
05:25
-
04:56
-
04:49
-
04:22
-
03:50
-
03:18
-
03:03
-
02:20
-
01:52
-
01:40
-
01:34
-
00:52
-
00:45
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:59
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:22
-
23:22
-
23:07
-
22:59