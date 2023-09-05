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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, Спартак, Ростов, ЦСКА, Зенит, Динамо

Место «Спартака» в таблице ошибок судей РПЛ удивляет. Год назад всё было совсем иначе
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ после 7-го тура
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В этом сезоне арбитры работают гораздо лучше!

7-й тур РПЛ снова обошёлся без судейских ошибок. Это уже второй такой случай в нынешнем сезоне (первый был в 5-м туре). Бросается в глаза резкое сокращение количества судейских огрехов в сравнении с тем, что было год назад.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура

таблица после 4-го тура

таблица после 6-го тура.

Таблица ошибок судей РПЛ после 7-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА20-2
«Зенит»20-2
«Динамо»10-1
«Сочи»10-1
«Ростов»110
«Пари НН»110
«Спартак»000
«Краснодар»000
«Оренбург»000
«Урал»000
«Рубин»000
«Балтика»000
«Факел»12+1
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»01+1
«Ахмат»03+3

По итогам семи туров судьи совершили всего девять грубых ошибок, то есть чуть больше одной в среднем за игру. Цифра очень впечатляет особенно на фоне того, что было год назад. Тогда после семи туров судейских косяков было почти в три раза больше — 24. В этом сезоне арбитры ещё ни разу не ошибались в матчах с участием «Спартака», а год назад пять раз приняли неверное решение в пользу красно-белых и один раз — против. Как вам такой контраст?

В прошлом сезоне после семи туров «Урал», «Локомотив» и «Краснодар» суммарно пострадали от судей 12 раз. А теперь арбитры в матчах с участием этих команд обошлись без косяков. Правда, есть и обратный пример. Год назад на этом отрезке ЦСКА ни разу не пострадал от судей, а теперь дважды. В 2022 году после семи туров судьи ошиблись один раз против «Зенита», а сейчас — два раза.

Как выглядела таблица ошибок после семи туров в прошлом сезоне:
Судьи снова крупно помогли «Спартаку». Таблица грубых ошибок арбитров после семи туров РПЛ
Судьи снова крупно помогли «Спартаку». Таблица грубых ошибок арбитров после семи туров РПЛ

По мнению Игоря Федотова, судьям ничего нового не рассказали, но зато теперь статистика оценок арбитров такая же, как в УЕФА.

— Удивляет только то, что раньше так не могли делать. Судьям ничего нового не рассказали. Только одну позицию скорректировали: теперь при розыгрыше угловых они располагаются справа, ближе к помощнику. Всё остальное в плане работы арбитров осталось. Статистика оценок теперь такая же, как в УЕФА, а раньше была другой. Потому что кому-то это было выгодно и интересно. Сейчас всё понятно и открыто. Хорошо отработал всю игру — поставьте 8,5. А чтобы получить такую оценку при старом руководстве, надо было на голове постоять.

Это говорит лишь о том, что прежнее руководство занималось всем, кроме обучения судей. Каманцев в это никогда не лез, поэтому его мы не берём. А вот другие… К сожалению, эти люди теперь заняты первым дивизионом. Если туда копнуть, то наверняка окажется, что там беда. В таком возрасте люди не меняются. Если человек всегда занимался ерундой, то он будет делать это и дальше.

Как судьи РПЛ отработали в 7-м туре:
«Забег Фернандеса — провокация. Это важнее потасовки». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Забег Фернандеса — провокация. Это важнее потасовки». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
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