Карапузов заявил о готовности остаться в «Пари НН» по окончании аренды

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Владислав Карапузов заявил, что ему нравится Нижний Новгород и он готов продолжить карьеру в нижегородском клубе по окончании арендного соглашения. Напомним, права на Карапузова принадлежат московскому «Динамо». У «Пари НН» есть право выкупа игрока.

«Очень нравится город, нашел съемную квартиру. Всё очень близко, красивый центр города. В Нижнем Новгороде очень комфортно жить.

Готов ли я остаться в клубе? Конечно, у меня аренда с обязательным правом выкупа. Уже подписан контракт, если опция продлится, всё будет выполнено», — приводит слова Карапузова «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что аренда в «Пари НН» будет бесплатной. У нижегородцев будет право выкупа Карапузова за 40 млн рублей, если полузащитник сыграет за «Пари НН» в 50 процентах матчей текущего сезона.

23-летний Карапузов в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Динамо» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 46 минут и не отметившись результативными действиями. После этого его отдали в аренду. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Прошлые два сезона Карапузов на правах аренды играл за «Ахмат».