Карапузов заявил о готовности остаться в «Пари НН» по окончании аренды

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Владислав Карапузов заявил, что ему нравится Нижний Новгород и он готов продолжить карьеру в нижегородском клубе по окончании арендного соглашения. Напомним, права на Карапузова принадлежат московскому «Динамо». У «Пари НН» есть право выкупа игрока.
«Очень нравится город, нашел съемную квартиру. Всё очень близко, красивый центр города. В Нижнем Новгороде очень комфортно жить.
Готов ли я остаться в клубе? Конечно, у меня аренда с обязательным правом выкупа. Уже подписан контракт, если опция продлится, всё будет выполнено», — приводит слова Карапузова «Матч ТВ».
Ранее СМИ сообщали, что аренда в «Пари НН» будет бесплатной. У нижегородцев будет право выкупа Карапузова за 40 млн рублей, если полузащитник сыграет за «Пари НН» в 50 процентах матчей текущего сезона.
23-летний Карапузов в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Динамо» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 46 минут и не отметившись результативными действиями. После этого его отдали в аренду. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Прошлые два сезона Карапузов на правах аренды играл за «Ахмат».
- 6 сентября 2023
-
13:52
-
13:46
-
13:25
-
13:22
-
13:21
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:06
-
13:06
-
12:48
-
12:45
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
11:38
-
11:21
-
11:16
-
11:08
-
10:53
-
10:50
-
10:49
-
10:33
-
10:31
-
10:29
-
10:08
-
10:01
-
09:49