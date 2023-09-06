Нападающий «Палмейраса» Эндрик: было бы замечательно поиграть с Вини и Мбаппе

Бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик сказал, что в будущем хочет играть в «Реал Мадриде» вместе с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе.

«Было бы замечательно поиграть с Вини и Мбаппе. Они оба великолепны, и я был бы очень рад играть с такими хорошими игроками. Мбаппе намного сильнее всех остальных футболистов. Он решительный, зрелищный и очень быстрый», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, мадридский клуб заплатит за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом бразильский игрок присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.

Кроме того, этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет.

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