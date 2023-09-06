Тер Штеген: я №1 в сборной Германии и сделаю всё, чтобы так и осталось

Вратарь сборной Германии и «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением относительно конкуренции на вратарской позиции в национальной команде.

«Сейчас я №1. Я долго ждал этого момента и теперь хочу воспользоваться имеющейся возможностью. Сделаю всё, чтобы так и осталось. Не знаю, на каком этапе реабилитации находится Нойер. Я увидел, что он вернулся на поле, что меня очень обрадовало. После такой серьёзной травмы самое главное, чтобы он вернулся на поле. Надеюсь, он снова будет получать удовольствие от футбола. Я не могу влиять на эти вещи. Не могу и не хочу тратить на это силы. Не могу говорить тренеру, что делать. Я сосредоточен на том, что я могу показать на поле в следующие две игры», — приводит слова тер Штегена Bayern & Germany в своём «твиттере».

Напомним, на протяжении многих лет тер Штеген был дублёром Нойера, однако по причине травмы вратаря «Баварии» стал первым выбором.