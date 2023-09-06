«У руководства есть мозги?!» Тумилович — о премиальных за день до матча со «Спартаком»

Экс-голкипер минского «Динамо» Геннадий Тумилович вспомнил, как перед финалом Кубка Содружества 1993 года с московским «Спартаком» руководство белорусского клуба решило раздать футболистам премиальные.

«Меня позвали в «Спартак» после того, как я пропустил от них семь голов в Кубке Содружества? А семь? Семь или восемь? Я всегда думал, что семь, а недавно обзор где-то нашёл – восемь. Ну у руководства есть мозги?! Как можно перед финалом премиалки раздать-то? Тем более основа поехала в составе сборной Беларуси на турне, получалось, что мы играли второй командой. Ну и дали премки, в Москве, перед финалом. Что мы сделали? Ничего! «Обрадовались»! Но в том «Спартаке» футболисты спиной быстрее бежали, чем мы лицом, но это ладно, нагрузили и нагрузили. Мы ещё 20 минут продержались, я пару вытащил, а потом пары вышли, и всё – встали колом», — сказал Тумилович в видео, опубликованном на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».