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Экс-глава RFEF Рубиалес может быть признан персоной нон грата после скандала с поцелуем

Экс-глава RFEF Рубиалес может быть признан персоной нон грата после скандала с поцелуем
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Ассамблея Сеуты рассмотрит петицию об объявлении отстранённого президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса персоной нон грата, информирует Mundo Deportivo.

Отмечается, что подобным шагом Ассамблея Сеуты хочет продемонстрировать своё непринятие действий Рубиалеса в отношении футболисток сборной Испании.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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