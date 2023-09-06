Дмитрий Пятибратов: ассоциирую себя с «Факелом». Хотел бы когда-то туда вернуться

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов выразил желание вновь поработать в воронежском клубе, но оценил вероятность возвращения на пост «тренера «факелонов» в обозримом будущем как очень низкую.

«Давайте откровенно — я всегда высоко ценил вклад людей в моё развитие. «Факел» много для меня сделал. Меня всё устраивало в клубе. Был прекрасный коллектив, болельщики и руководители. Но сейчас такая ситуация… Это не маловероятно, а это невозможно. Не думаю, что меня возьмут и позовут. Но если мы говорим о моём желании, то я ассоциирую себя с «Факелом». Хотел бы когда-то туда вернуться, но для этого должна созреть ситуация», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дмитрий Пятибратов ушёл из «Факела» в конце апреля. Вместо него воронежскую команду возглавил бывший тренер «Уфы» и «Шинника» Вадим Евсеев, которого уволили с поста тренера 5 сентября. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.