Роналду впервые за 20 лет не включён в список номинантов на «Золотой мяч»

Сегодня, 6 сентября, социальные сети «Золотого мяча» опубликовали список 30 номинантов на награду, вручаемую лучшему игроку года. 38-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в этот список. В последний раз игрока не было среди номинантов в 2003 году.

В число претендентов вошли Лионель Месси, Килиан Мбаппе, а также, например, марокканский голкипер Яссин Боно, представляющий саудовский «Аль-Хиляль». Он стал единственным футболистом из чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Португалец провёл за саудовский коллектив 24 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.