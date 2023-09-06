Роналду впервые за 20 лет не включён в список номинантов на «Золотой мяч»

Сегодня, 6 сентября, социальные сети «Золотого мяча» опубликовали список 30 номинантов на награду, вручаемую лучшему игроку года. 38-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в этот список. В последний раз игрока не было среди номинантов в 2003 году.
В число претендентов вошли Лионель Месси, Килиан Мбаппе, а также, например, марокканский голкипер Яссин Боно, представляющий саудовский «Аль-Хиляль». Он стал единственным футболистом из чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Португалец провёл за саудовский коллектив 24 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и семью результативными передачами.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.
- 6 сентября 2023
-
23:09
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:34
-
21:25
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:02
-
18:57
-
18:39