Хесе Родригес стал игроком «Коритибы»

30-летний испанский нападающий Хесе Родригес стал игроком бразильской «Коритибы».
«Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Хесе Родригес подписал предварительный контракт с «Коритибой»! Добро пожаловать, Хесе!» – сообщила пресс-служба бразильского клуба.
После ухода Хесе из «Реала» в 2016 году карьера игрока пошла на спад. За французский «Пари Сен-Жермен», который уплатил «сливочным» около € 15 млн, заключив с футболистом пятилетний контракт, вингер провёл всего 18 матчей и забил два гола во всех турнирах. Далее были неудачные попытки возродить карьеру в «Лас-Пальмасе», «Сток Сити», «Бетисе», «Спортинге», «Анкарагюджю» и «Сампдории».
За последние шесть лет Хесе отличился во всех турнирах всего 26 раз. После окончания контракта с «Сампдорией» он получил статус свободного агента, но ни один европейский клуб не поспешил воспользоваться этим обстоятельством. Таким образом, испанец попробует свои силы в бразильской Серии А, где у него будет всего несколько месяцев, чтобы доказать профпригодность – «Коритиба», по информации местных СМИ, предложила игроку контракт лишь до конца 2023 года.
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