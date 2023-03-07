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Хесе: зная Переса, Мбаппе, возможно, никогда не окажется в «Реале»

Хесе: зная Переса, Мбаппе, возможно, никогда не окажется в «Реале»
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Полузащитник «Сампдории» Хесе Родригес, ранее выступавший за «Реал», оценил вероятность перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Переход Мбаппе в Мадрид? Не знаю. Зная Флорентино Переса, возможно, он больше не окажется в «Реале». Ему не понравилось то, что произошло в прошлый раз. Не знаю. Если бы я рассматривал Мбаппе как президент или владелец клуба, это зависело бы от имеющихся игроков и ситуации на рынке. Если я просто смотрел бы на талант, взял бы не задумываясь, с закрытыми глазами», — приводит слова Хесе AS Cadena SER.

Летом 2022 года Мбаппе был близок к переходу в стан «сливочных». Однако в итоге футболист решил продлить контракт с парижским клубом. Соглашение рассчитано до 2025 года.

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