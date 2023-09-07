В. Овчинников — об Изидоре: почти у всех французов полное неуважение к России

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал решение форварда «Локомотива» Вильсона Изидора покинуть расположение московского клуба.

«Ну, такой француз. У них полное неуважение к нашей стране, почти у всех. Что хотят, то и вытворяют. Они знают, что ФИФА разрешила им удирать из России, и пользуются этим вариантом. Раз он прошёл медосмотр в «Меце», значит, они готовятся его заявлять, подписывать контракт, он же не просто так будет играть.

Могут ли другие футболисты последовать его примеру? Могут быть такие, могут поступить так в любой момент, когда им что-то не нравится, они разворачиваются и уезжают. В этой ситуации, когда нас отстранили от всех европейских турниров, надо искать своих. Этих всегда набрать можно, они за наши деньги ринутся к нам. А так подзаработал, подлатался немножко, задышал и рванул домой», – приводит слова Овчинникова Metaratings.