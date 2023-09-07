Силкин: сборная России собирается, чтобы показать, что она есть, чтобы существовать

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.

«Сборная России собирается, чтобы показать, что она есть, чтобы существовать! Понятно, что не все соперники готовы с нами играть, но с теми, кто готов, надо играть. Рано или поздно всё закончится, и наступит время, когда надо будет противостоять и противодействовать!

Нынешняя ситуация — удар по всем спортсменам, но, когда надо будет показать зубы, мы должны быть готовы! Также могу сказать, что не всем игрокам хватает мастерства — это видно по играм РПЛ, но с вызовом в сборную многие из них могут перенять это мастерство и спокойствие», — приводит слова Силкина RT.

Напомним, 7 и 11 сентября сборная России проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, а 12-го числа — с основной командой Катара в Дохе. Тренерский штаб национальной команды вызвал 49 футболистов, шесть из них — дебютанты.