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Украинский защитник «Интер Майами» рассказал о поведении Месси и Бекхэма в раздевалке

Украинский защитник «Интер Майами» рассказал о поведении Месси и Бекхэма в раздевалке
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Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов высказался о форварде клуба Лионеле Месси и президенте команда Дэвиде Бекхэме.

«Телохранитель Месси не напрягает. Все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу и к отелям. Видим, какой резонанс вызвал в США его переход. Это безопасность нашего главного игрока.

В раздевалке все простые. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

Дэвид Бекхэм тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда даёт наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах. Он больше экс-футболист или функционер? Функционер. Даже больше бизнесмен, наверное. Я уже не смотрю на него как на спортсмена или футболиста. Он совладелец клуба и очень хорошо справляется с этой ролью, — сказал Кривцов на YouTube-канале ВЗБІРНА.

Кривцов выступает за «Интер Майами» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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