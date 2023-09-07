Джонни Эванс: вряд ли дети верят, что я уже играл за «МЮ»
Поделиться
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс пошутил о своём возвращении в команду.
«Думаю, дети знают, что я играл за «Манчестер Юнайтед», но вряд ли верят в это. Приятно, что они смогут посмотреть на меня. Мой старший ребёнок родился во время моего последнего сезона в «МЮ», так что было бы здорово, если бы дети увидели, как их отец выходит на «Олд Траффорд». Мне очень повезло, что я могу так сделать», — приводит слова защитника официальный сайт английского клуба.
Напомним, Джонни является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за первую команду в период с 2007 по 2015 год. В последний день нынешнего трансферного окна Эванс вернулся в родной клуб, подписав контракт на один год.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
08:11
-
07:54
-
07:53
-
07:31
-
07:12
-
06:51
-
06:35
-
06:33
-
06:16
-
05:59
-
05:58
-
05:56
-
05:52
-
05:51
-
05:45
-
04:52
-
04:37
-
04:30
-
03:01
-
01:58
-
01:23
-
00:58
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:39
-
00:35
-
00:22
-
00:19
-
00:07
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:34
Партнерский контент