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Джонни Эванс: вряд ли дети верят, что я уже играл за «МЮ»

Джонни Эванс: вряд ли дети верят, что я уже играл за «МЮ»
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс пошутил о своём возвращении в команду.

«Думаю, дети знают, что я играл за «Манчестер Юнайтед», но вряд ли верят в это. Приятно, что они смогут посмотреть на меня. Мой старший ребёнок родился во время моего последнего сезона в «МЮ», так что было бы здорово, если бы дети увидели, как их отец выходит на «Олд Траффорд». Мне очень повезло, что я могу так сделать», — приводит слова защитника официальный сайт английского клуба.

Напомним, Джонни является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за первую команду в период с 2007 по 2015 год. В последний день нынешнего трансферного окна Эванс вернулся в родной клуб, подписав контракт на один год.

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