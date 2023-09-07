Радимов: «Зениту» нужен лидер на позицию Малкома

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов полагает, что сине-бело-голубые пока не смогли компенсировать уход бразильского форварда Малкома.

«Своими силами компенсировать потерю такого игрока очень сложно. «Зениту» нужен лидер на эту позицию. Мы видим, что Мостовому сложно стать лидером, как и Бакаеву. Туда смещались Мантуан и Клаудиньо, но компенсировать такую потерю тяжело», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Лучший футболист прошлого сезона чемпионата России Малком летом перешёл из «Зенита» в саудовский «Аль‑Хиляль» за € 60 млн. В составе сине-бело-голубых нападающий провёл четыре сезона после перехода из «Барселоны» и четыре раза помог «Зениту» выиграть чемпионский титул.